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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует обсудить причины пожара в Кемерово
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует обсудить причины пожара в Кемерово 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: ИноСМИ
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проведет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о пожаре в кемеровском торговом центре и причинах этого происшествия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Эрнест Валеев («Единая Россия»).
«Рассуждать об этом пока рано (о принятии дополнительных мер по предотвращению подобных пожаров — прим. Агентства «Москва»). Мы, безусловно, на комитете будем этот вопрос рассматривать», — заявил Э. Валеев.
По его словам, чтобы предпринимать какие-либо действия, необходимо выяснить причины произошедшего в Кемерово.
«Сначала надо разобраться в причинах и посмотреть хотя бы предварительные результаты следствия, чтобы ответить на вопрос: это следствие несовершенства законодательства, или же это недостатки правоприменительной деятельности, или это вообще преступная деятельность. Уже исходя из этого будем смотреть», — добавил депутат.
Он добавил, что заседание комитета состоится после получения указанной информации.
«Состоится, когда получим должную информацию, на заседании комитета будем обсуждать эти проблемы. Затягивать не будем», — подчеркнул парламентарий.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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 Ещё 10 источников 
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