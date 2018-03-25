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Глыба льда повредила газопровод в Саратовской области
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Глыба льда повредила газопровод в Саратовской области 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел в Балаково в воскресенье 25 марта.
Во время падения наледи с крыши дома на улице Шевченко была повреждена газовая труба. Очевидцы происшествия уточняют, что лед пробил трубу, которая была проложена вдоль стены дома.
В результате от газоснабжения отключили жильцов, проживающих в домах №№ 17, 19 и 20 по улице Шевченко. Трубу, как сообщается, будут ремонтировать только днем 26 марта. Предварительно крышу очистят от снега, чтобы инцидент не повторился.
Газ в домах появится, скорее всего, ближе к вечеру. Во время падения наледи никто не пострадал.
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