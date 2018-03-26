Ещё
Названы возможные причины пожара в кемеровском ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы возможные причины пожара в кемеровском ТЦ 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: @isafronov / Twitter
Специалисты будут рассматривать три предварительные причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.
«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал он.
Версия умышленного поджога также будет рассмотрена, однако она «не является приоритетной», подчеркнул собеседник агентства. Третьей версией случившегося специалисты считают неумышленное неосторожное обращение с огнем. «Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов», — считает сотрудник службы технического надзора.
По его словам, точные причины пожара можно будет установить только после того, как пожар будет полностью ликвидирован. Специалисты изучат состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание в ТЦ началось на верхнем, четвертом этаже. Пожар ликвидирован, началась проливка здания. Спасателям удалось обследовать два кинозала, третий пока не доступен. Погибли 40 человек, еще примерно 30 остаются в ТЦ.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв196
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский225
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона418
МВД и СБ Украины перешли на сторону России728
Макрону послали «черную метку»182
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение