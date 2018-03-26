Названы возможные причины пожара в кемеровском ТЦ

Специалисты будут рассматривать три предварительные причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.

«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал он.

Версия умышленного поджога также будет рассмотрена, однако она «не является приоритетной», подчеркнул собеседник агентства. Третьей версией случившегося специалисты считают неумышленное неосторожное обращение с огнем. «Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов», — считает сотрудник службы технического надзора.

По его словам, точные причины пожара можно будет установить только после того, как пожар будет полностью ликвидирован. Специалисты изучат состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание в ТЦ началось на верхнем, четвертом этаже. Пожар ликвидирован, началась проливка здания. Спасателям удалось обследовать два кинозала, третий пока не доступен. Погибли 40 человек, еще примерно 30 остаются в ТЦ.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).