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Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось
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Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 48 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
48 человек стали жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба.
Ранее сообщалось о 37 погибших. По последним данным, в пожаре пострадали 84 человека.
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