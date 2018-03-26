Охранник ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о пожаре

Охранник кемеровского ТЦ рассказал о спасении детей во время пожара

«Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню. Я отошел подальше, к гоночной игровой зоне. Я пошел разбираться с подростками, которые играли, не оплатив. Я собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал их на улицу. Как только они вышли, я вдруг увидел, что идет дым откуда-то. Я их спас походу», — рассказал охранник. Охранник кемеровского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел крупный пожар, рассказал о том, что происходило в здании после возгорания.

«Пожарка вообще не сработала. Воды не было, сигнализации не было. Недавно к нам приезжали, все проверяли. Я знаю, должны лифты отключиться. Но они работали, значит все сломалось. Все кричали и бежали. Тогда я пошел спасать детей. Я просто их хватал и таскал. Не знаю сколько. Десять пятнадцать, просто бегал, пока дышать было чем», — рассказал мужчина. Он отметил, что после возгорания началась сильная паника, но «лифты почему-то работали», сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее пострадавшие во время крупного пожара также рассказали о том что происходило внутри во время возгорания.

В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пострадали 42 человека.

Также во время пожара погибли около 200 питомцев контактного зоопарка «Ребятам о зверятах».

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Следствие установило основного владельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, допрошены 25 очевидцев и потерпевших.

По некоторым данным, следователи задержали Надежду Судденок — генерального директора кемеровского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».