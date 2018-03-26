В Саратове и Самойловке на пожаре погибли женщины

В поселке Кировского района Саратова вчера сгорел частный дом. Как сообщили очевидцы, пламя занялось в частном доме 2-го Пугачевского поселка.

На пожаре скончалась 44-летняя женщина. Как сообщили в Центре медицины катастроф, в больницу №8 госпитализировали 48-летнего местного жителя. Следственный комитет выясняет причины ЧП.

В Самойловке на пепелище жилого дома в тот же день было обнаружено тело хозяйки. 78-летняя пенсионерка погибла в огне в одной из квартир дома № 8 по улице Железнодорожной. О возгорании поступил сигнал в 17.28.