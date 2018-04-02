Следователи ищут виновных в смерти ребенка в сгоревшем доме на Шелковичной

Напомним, что пожар случился вечером 30 марта в квартире одного из домов по улице Шелковичной После тушения огня в одной из комнат пожарные обнаружили тело 6-летнего ребенка. Были предприняты попытки реанимировать малыша, но они не увенчались успехом. По предварительным данным причиной гибели мальчика явилось отравление окисью углерода.