Следователи ищут виновных в смерти ребенка в сгоревшем доме на Шелковичной 

В Саратове следователи проверяют все обстоятельства смертельного ЧП, во время которого погиб мальчик. Как сообщили АиФ-Саратов в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели на пожаре 6-летнего мальчика возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Уже известно, что в момент пожара ребенок был дома один.
Напомним, что пожар случился вечером 30 марта в квартире одного из домов по улице Шелковичной После тушения огня в одной из комнат пожарные обнаружили тело 6-летнего ребенка. Были предприняты попытки реанимировать малыша, но они не увенчались успехом. По предварительным данным причиной гибели мальчика явилось отравление окисью углерода.