Пожар в кемеровском торговом центре: дети оказались в огненной ловушке

Виктория Почанкина, Вероника Понушкова, Елена Черникова, Татьяна Курчевская, Сергей Манешкин, Виктория Зипунова, Анастасия Смирнова и Диана Низовская вместе с классным руководителем отправились в кемеровский ТЦ в кинотеатр. До сих пор о них ничего не известно.

В пятом часу вечера по местному времени они вышли на связь со своими родственниками и сообщили, что находятся в огненной ловушке. Дети прощались с близкими сквозь слезы. По соцсетям разошлась переписка одной из девочек с друзьями: «Мы горим. Возможно, прощайте» — успела написать Маша. После начала пожара пути к выходу из кинотеатра оказались заблокированы огнем и шансов выбраться у школьников не оставалось.

Классному руководителю удалось спастись, так как она не пошла с девочками на сеанс, а отправилась прогуляться по торговому центру.