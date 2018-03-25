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Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв
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В пожаре в Кемерове погибли 40 человек 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Число пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 40 человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в оперативном штабе на месте ЧС.
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Как отмечает издание, шансов выжить у еще 29 человек, которые числятся в списке без вести пропавших, практически нет.
"Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", — сказал источник.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.
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