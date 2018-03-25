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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 40 человек
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В пожаре в Кемерове погибли 40 человек 

Рамблер 10 часов назад
Фото: ТАСС
Число пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 40 человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в оперативном штабе на месте ЧС.
>> Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69
Как отмечает издание, шансов выжить у еще 29 человек, которые числятся в списке без вести пропавших, практически нет.
"Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", — сказал источник.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.
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