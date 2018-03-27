Более 113 тыс. россиян подали заявку на «дальневосточный гектар»

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Заявление о желании получить «дальневосточный гектар» подали более 113 тыс. россиян. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Качаева

"На получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано более 113 тыс. заявок", — сказал Качаев и отметил, что «обладателями земли по программе „дальневосточного гектара“ уже стали более 40 тыс. россиян».

"Начиная с сентября 2017 года, в среднем поступает 2-2,5 тыс. заявлений в месяц. Мы планируем реализовать программу информационного продвижения этого проекта — рассказать о преимуществах и мерах поддержки для того, чтобы увеличить интерес и количество поданных заявок", — добавил замминистра.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.