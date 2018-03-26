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Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей
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Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли, по последним данным, 37 человек, и призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми.
"Трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей
Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с оперативным штабом и при необходимости готов оказать всю необходимую помощь. Выражаем глубокое соболезнование в связи с трагедией", — сообщается в понедельник на сайте детского омбудсмена.
Как отметила Кузнецова, стало популярным проводить досуг или праздновать детские дни рождения в организованных при торговых центрах детских клубах и площадках. «Тем более, это требует повышенных мер безопасности», — подчеркнула она.
"Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?", — добавили в аппарате детского омбудсмена.
В воскресенье на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 20 человек, еще 100 — эвакуировали.
По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек, в том числе девять детей, еще более 40 пострадали. 64 человека числятся пропавшими без вести.
ТАСС: последние новости
Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ В социальных сетях ищут потерявшихся детей при эвакуации ТЦ в Кемерове Десять пострадавших при пожаре в Кемерове остаются в больницах
 Ещё 4 источника 
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