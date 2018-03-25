Врио губернатора Псковской области выразил соболезнования жителям Кемеровской области 

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования жителям Кемеровской области: «От администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, всем жителям области и, в первую очередь, родным и близким в связи с гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе „Зимняя вишня“. Особенно тяжело, что среди погибших есть дети. Искренне скорбим вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», сообщил Ведерников в инстаграме. Напомним, на 22:30 по московскому времени спасатели обнаружили ещё 15 тел погибших в третьем кинозале, 7 из них — дети, сообщает пресс-служба МЧС. Число погибших возросло до 35 человек. По предварительным данным, судьба ущё 54 неизвестна.