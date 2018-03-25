Число погибших в Кемерове увеличилось до 37

Обнаружены тела еще 15 погибших при пожаре в Кемерове

Спасатели обнаружили тела 15 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Семь из них — дети, пишет телеграм-канал 112

По последним данным, число погибших выросло до 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал о 69 без вести пропавших, 40 из которых — дети.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.