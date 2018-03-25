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Число погибших в Кемерове увеличилось до 37
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Обнаружены тела еще 15 погибших при пожаре в Кемерове 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Спасатели обнаружили тела 15 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Семь из них — дети, пишет телеграм-канал 112.
По последним данным, число погибших выросло до 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
>> Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69
Ранее телеграм-канал Mash сообщал о 69 без вести пропавших, 40 из которых — дети.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.
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