Ещё
В Челябинске проверят торгово-развлекательные комплексы после ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске проверят торгово-развлекательные комплексы после ЧП в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар — РИА Новости. Все торгово-развлекательные комплексы проверят в Челябинске после пожара в Кемерово, приведшего к гибели более 50 человек, сообщил глава города Евгений Тефтелев.
Крупный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека, среди них десятки детей. Некоторые из погибших детей праздновали в торговом центре начало каникул.
"Посмотрите с соответствующими органами, в том числе с силовыми структурами … и руководителями этих комплексов… Особое внимание прошу обратить на детские комнаты, где они расположены и как…", — сказал глава города на аппаратном совещании своим заместителям.
Он уточнил, что, по его данным, в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове не работали запасные выходы, и призвал в Челябинске сделать акцент на проверке наличия аварийных выходов и работы пожарной сигнализации.
Власти Челябинской области выразили соболезнования родным и близким людей, погибших при пожаре в Кемерово.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Росгвардия оценит действия охранников торгового центра в Кемерово Начался сбор генетического материала родных погибших в ТЦ в Кемерово Тулеев доложил Медведеву о ситуации в Кемерово
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово261
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия102
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста81
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово138
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:59
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение