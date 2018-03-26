В Челябинске проверят торгово-развлекательные комплексы после ЧП в Кемерово

Крупный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека, среди них десятки детей. Некоторые из погибших детей праздновали в торговом центре начало каникул.

"Посмотрите с соответствующими органами, в том числе с силовыми структурами … и руководителями этих комплексов… Особое внимание прошу обратить на детские комнаты, где они расположены и как…", — сказал глава города на аппаратном совещании своим заместителям.

Он уточнил, что, по его данным, в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове не работали запасные выходы, и призвал в Челябинске сделать акцент на проверке наличия аварийных выходов и работы пожарной сигнализации.

Власти Челябинской области выразили соболезнования родным и близким людей, погибших при пожаре в Кемерово.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>