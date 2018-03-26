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Спасатели обследовали все этажи сгоревшего ТЦ в Кемерово
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Спасатели обследовали все этажи сгоревшего ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СПАСАТЕЛИ ОБСЛЕДОВАЛИ ВСЕ ЭТАЖИ СГОРЕВШЕГО ТЦ В КЕМЕРОВО, РАЗБОР ЗАВАЛОВ ВЕДЕТСЯ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ — ПУЧКОВ
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