Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось

Число пострадавших при пожаре в Кемерово достигло 67, сообщил источник

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово достигло 67, в больницах находятся 14 человек, в том числе трое детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В результате пожара в ТРЦ пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 — амбулаторно. Организована подготовка документов на предоставление компенсационных выплат, проведение генетических экспертиз по опознанию тел погибших, выдача тел погибших родственникам и проведение мероприятий по захоронению. Работают психологи, организована всесторонняя адресная помощь пострадавшим и родственникам погибших", — сообщил источник.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.