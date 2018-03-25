Один пострадавший при пожаре в Кемерове находится в реанимации

Он отметил, что сейчас ведётся работа с родственниками, им объясняют сложность начала спасательной операции.

«Почему пожарные не смогли зайти сразу? Потому что произошла, похоже, вспышка газа. Это здание газифицировано. Произошёл выброс пламени, когда пожарные подступали туда… У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери в кинозалы оказались закрыты», — сказал Чернов.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли семь человек, более 30 обращались за медицинской помощью. Возгорание локализовано на площади 1,6 квадратных метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.