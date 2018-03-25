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Один пострадавший при пожаре в Кемерове находится в реанимации
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Один пострадавший при пожаре в Кемерове находится в реанимации 

Говорит Москва 1 час назад
Он отметил, что сейчас ведётся работа с родственниками, им объясняют сложность начала спасательной операции.
«Почему пожарные не смогли зайти сразу? Потому что произошла, похоже, вспышка газа. Это здание газифицировано. Произошёл выброс пламени, когда пожарные подступали туда… У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери в кинозалы оказались закрыты», — сказал Чернов.
По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли семь человек, более 30 обращались за медицинской помощью. Возгорание локализовано на площади 1,6 квадратных метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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