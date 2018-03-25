Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69

Число пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" выросло до 69 человек, 40 из них — дети. Об этом пишет телеграм-канал Mash . Ранее сообщалось о 38 пропавших.

Также стало известно о найденых телах еще восьми погибших человек. Опознать их невозможно. Таким образом, число погибших увеличилось до 15.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.