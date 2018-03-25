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Отряд «Центроспас» МЧС готовится к вылету из Подмосковья в Кемерово
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Отряд «Центроспас» МЧС готовится к вылету из Подмосковья в Кемерово 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ готовится вылететь с подмосковного аэродрома Жуковский в Кемерово со спасателями отряда «Центроспас» для ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Запланирован вылет самолета Ил-76 МЧС РФ с аэродрома Жуковский с оперативной группой министерства и спасателями отряда «Центроспас», — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС в Кемерово сообщил РИА Новости, что пожар в торгово-развлекательном центре локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
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