Отряд «Центроспас» МЧС готовится к вылету из Подмосковья в Кемерово

"Запланирован вылет самолета Ил-76 МЧС РФ с аэродрома Жуковский с оперативной группой министерства и спасателями отряда «Центроспас», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС в Кемерово сообщил РИА Новости, что пожар в торгово-развлекательном центре локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ , в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП