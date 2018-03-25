В центре Кемерова загорелся торгово-развлекательный центр

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Причиной пожара в ТЦ в Кемерове могла стать детская шалость с огнём

СКР возбудил дело после гибели четырёх детей при пожаре в Кемерове

При пожаре в торговом центре в Кемерове погибли четыре ребёнка