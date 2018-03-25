Кадеты почтили память героического полковника

23 марта в Учебном центре столичного МЧС на Живописной улице прошел вечер памяти, посвященный Герою России полковнику внутренней службы Евгению Чернышеву

Полковник погиб ровно восемь лет назад на тушении пожара в бизнес-центре на 2-й Хуторской улице.

— Об этом много писали, снимали сюжеты по телевидению, — рассказывает вдова Героя Марина Чернышева . — Евгений вел за собой пожарных, чтобы потушить огонь на 800 квадратных метрах. Он всегда был впереди.

Из офиса полковник вывел сотрудников, а потом вновь вернулся в здание. В одном из последних сообщений, которое он отправил товарищам, Чернышев написал, что у него заканчивается кислород в дыхательном аппарате. Но он не покинул сложный участок и до последнего руководил пожаром, до тех пор, пока не обрушилась кровля…

— Как-то мы приехали на пожар линий электростанции, — вспоминает сослуживец Борис Бурляков. — Они еще под напряжением… Но любое промедление было опасно для людей. И Евгений Николаевич произнес: «А давайте потушим». Он лично взял шланг и направил струю на огонь.

Съемку всех тушений, на которых присутствовал пожарный Чернышев, вела сотрудник Ольга Зинченко. Она рассказывает, что однажды приехали на пожар, где на верхних этажах в квартире были пожилые супруги. Лестница до них не дотягивалась. Но буквально за два дня в МЧС поступила новая машина, которая еще не была зарегистрирована в ГИБДД . Чернышев отдал команду, чтобы она выехала на пожар. Ее лестница достала до горящей квартиры. Евгений Николаевич лично пошел и уговорил пожилых людей выбраться в «люльку».

— Когда я увидела эти кадры, то удивилась: как именно супруг уговорил стариков сделать шаг из окна, — вспоминает Марина Чернышева. — Но Евгений только отшучивался: «Да пообещал старику бутылку водки. А жена пошла за ним». Лишь через несколько лет Чернышев сознался, что пожилые супруги боялись спускаться и не хотели выходить. Тогда он сказал, что останется с ними, и они сгорят вместе. Пожилые люди пожалели молодого пожарного…

В актовом зале Учебного центра МЧС было много кадетов из классов, носящих имя Чернышева. Многие из них читали стихи, посвященные Евгению Николаевичу.

— Уже несколько лет проходит фестиваль кадетских классов, посвященный памяти Героя России Евгения Чернышева, — рассказывает сотрудник пресс-службы УВД Северного округа МЧС Екатерина Лукьяненко. — На последний из них, который проходил недавно, приезжали дети из Липецкой области и даже из Байконура

Ежегодно кадеты готовят ролики о своей школьной жизни, соревнуются в смотре строя и песни и многие уже бредят профессией пожарного.

— Это героическая профессия, — считает однофамилец героя кадет Владислав Чернышев. — Я тоже хочу спасать людей, помогать им, поэтому буду поступать в Академию МЧС.

А вот восьмиклассница из школы № 2120 Александра Плехова пока в раздумьях. Но она уверена, что учеба в кадетском классе ей очень помогла.

— Я заметила, что стала организованнее, — делится Александра Плехова. — Благодаря этому я уже четко распределяю свой день и ставлю для себя первоочередные задачи.