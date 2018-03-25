Во время пожара в торговом центре в Кемерово пропали без вести 69 человек

Число погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемерово продолжает расти. По последним данным, погибли семь человек, ещё 69 пропали без вести, в том числе — сорок детей. Об этом передаёт РИА «Новости» с ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона.

Напомним, пожар начался в одном из кинозалов на верхнем этаже торгового центра. По информации «Медузы» пожарная сигнализация не сработала, и сотрудникам пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Некоторые люди оказались отрезаны от выходов, и им пришлось прыгать из окон.

По данным Следственного комитета за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 были госпитализированы.

Telegram-канал Mash опубликовал предварительный список погибших:

Алимова Яна, 42 года

Алимова Руслана, 5 лет Архипенко Станислав, 31 год Архипенко Виктория, 5 лет Сыпко Елизавета,

Дарсалия Татьяна

Черникова Вилена, 11 лет Трусова Вероника, 8 лет Трусова Василиса, 5 лет Чмыхалов Вадим, 10 лет Тесленко Арина

Мороз Мария, 13 лет Мороз Полина, 35 лет Понушкова Вероника

Почакина Виктория

Бахаева Анна

Ушакова Лиза

Агаркова Маша, 10 лет Агарков Костя, 8 лет Кляйн Анфиса, 30 лет Закунова Виктория, 11 лет Ерохина Майя, 12 лет Лиллевяли Валерия, 5 лет Иванчик Артемий

Вострикова Анна, 7 лет Галанин Михаил , 10 лет Галанин Дмитрий