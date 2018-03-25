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Во время пожара в торговом центре в Кемерово пропали без вести 69 человек
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Во время пожара в торговом центре в Кемерово пропали без вести 69 человек 

e1.ru 40 минут назад
Фото: e1.ru
Число погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемерово продолжает расти. По последним данным, погибли семь человек, ещё 69 пропали без вести, в том числе — сорок детей. Об этом передаёт РИА «Новости» с ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона.
Напомним, пожар начался в одном из кинозалов на верхнем этаже торгового центра. По информации «Медузы» пожарная сигнализация не сработала, и сотрудникам пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Некоторые люди оказались отрезаны от выходов, и им пришлось прыгать из окон.
По данным Следственного комитета за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 были госпитализированы.
Telegram-канал Mash опубликовал предварительный список погибших:
Алимова Яна, 42 года
Алимова Руслана, 5 лет  Архипенко Станислав, 31 год  Архипенко Виктория, 5 лет  Сыпко Елизавета,
Дарсалия Татьяна
Черникова Вилена, 11 лет  Трусова Вероника, 8 лет  Трусова Василиса, 5 лет  Чмыхалов Вадим, 10 лет  Тесленко Арина
Мороз Мария, 13 лет  Мороз Полина, 35 лет  Понушкова Вероника
Почакина Виктория
Бахаева Анна
Сараева Даша
Ушакова Лиза
Агаркова Маша, 10 лет  Агарков Костя, 8 лет  Кляйн Анфиса, 30 лет  Закунова Виктория, 11 лет  Ерохина Майя, 12 лет  Лиллевяли Валерия, 5 лет  Иванчик Артемий
Мухин Ротибор, 6 лет  Курчевская Татьяна, 11 лет  Смирнова Настя, 11 лет  Коган Александр, 10 лет  Никулин Вячеслав, 10 лет  Востриков Артем, 5 лет  Востриков Роман, 2 года
Вострикова Анна, 7 лет  Галанин Михаил, 10 лет  Галанин Дмитрий
Баранов Артем, 12 лет  Баранова Арина, 8 лет  Тесленко Игорь
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