Из-за пожара в ТЦ в Кемерово прибыли дополнительные силы МЧ

Группировка обеспечена необходимым оборудованием, в частности световыми башнями и беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, ещё порядка 150 спасателей находятся в двухчасовой готовности к отправке в Кемеровскую область

Ранее поступала информация, что на ликвидацию последствий ЧП потребуется не менее суток. Работы на месте организованы в круглосуточном режиме.

В результате возгорания в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли пять человек, около 30 обратились за медицинской помощью. Кроме того, поступала информация о 35 пропавших, эти данные сейчас проверяются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.