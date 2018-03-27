Более тысячи человек эвакуировано на Алтае из-за подтоплений

Более тысячи человек эвакуировано из 55 населенных пунктов Алтайского края в связи с подтоплениями домовладений талыми водами. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

«Вода зашла на 2 431 приусадебный участок и 1 146 домовладений. Эвакуировано 1 029 человек. Работают пункты временного размещения, но люди, отселённые из опасной зоны, в основном останавливаются у родственников и знакомых. Есть ограничения движения на дорогах регионального значения», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что причина подтоплений заключается в интенсивном таянии снега и склоновых стоках, которые устремляются в пониженные участки местности, заливая дворы, подвальные помещения, приусадебные участки (фото). Стабилизации, по прогнозам специалистов, можно ожидать не ранее чем через 7-10 дней.

В борьбе с талыми водами задействованы почти полторы тысячи человек, 440 единиц техники.