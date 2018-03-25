Во Владивостоке автомобиль на полном ходу выбросило на тротуар

ДТП с участием легкового автомобиля произошло 25 марта.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, на улице Луговой в районе дома №81 водитель по какой-то причине не справился с управлением и выехал на тротуар. Судя по всему, в этот момент пешеходов здесь не было. Примечательно, что легковушка остановилась как раз рядом с лестницей, ведущей к тротуару.

О пострадавших в этом ДТП информации нет. По словам очевидцев, в салоне автомобиля было трое мужчин, которые не пострадали.

25 Мар 2018 в 1:09 PDT