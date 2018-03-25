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Во Владивостоке автомобиль на полном ходу выбросило на тротуар
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Во Владивостоке автомобиль на полном ходу выбросило на тротуар 

Prim.News 58 минут назад
ДТП с участием легкового автомобиля произошло 25 марта.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, на улице Луговой в районе дома №81 водитель по какой-то причине не справился с управлением и выехал на тротуар. Судя по всему, в этот момент пешеходов здесь не было. Примечательно, что легковушка остановилась как раз рядом с лестницей, ведущей к тротуару.
О пострадавших в этом ДТП информации нет. По словам очевидцев, в салоне автомобиля было трое мужчин, которые не пострадали.
Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)
25 Мар 2018 в 1:09 PDT
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