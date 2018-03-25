Кемеровский вице-губернатор рассказал о «детской» версии пожара в ТЦ

«Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул как порох», — сказал Чернов, передаёт ТАСС

Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. По поручению президента, на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков . Также туда направились оперативная группа и спасатели отряда «Центроспас».

В результате ЧП в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли пять человек, около 30 обратились за медицинской помощью. Кроме того, поступала информация о 35 пропавших, эти данные сейчас проверяются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.