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Кемеровский вице-губернатор рассказал о «детской» версии пожара в ТЦ
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Кемеровский вице-губернатор рассказал о «детской» версии пожара в ТЦ 

Говорит Москва 1 час назад
«Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул как порох», — сказал Чернов, передаёт ТАСС.
Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. По поручению президента, на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков. Также туда направились оперативная группа и спасатели отряда «Центроспас».
В результате ЧП в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли пять человек, около 30 обратились за медицинской помощью. Кроме того, поступала информация о 35 пропавших, эти данные сейчас проверяются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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