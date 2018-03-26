Скворцова прибыла в Кемеровскую область для организации помощи пострадавшим при пожаре 

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре Кемерова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре», — говорится в сообщении.
Ранее Дмитрий Медведев поручил Веронике Скворцовой отправиться в Кемерово для организации квалифицированной помощи пострадавшим.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 48 человек.