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Скворцова прибыла в Кемеровскую область для организации помощи пострадавшим при пожаре
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Скворцова прибыла в Кемеровскую область для организации помощи пострадавшим при пожаре 

RT на русском 7 часов назад
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре Кемерова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре», — говорится в сообщении.
Ранее Дмитрий Медведев поручил Веронике Скворцовой отправиться в Кемерово для организации квалифицированной помощи пострадавшим.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 48 человек.
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