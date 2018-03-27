ПФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Пенсионный фонд России скорбит вместе с родными и близкими погибших и выражает поддержку пострадавшим в результате пожара в торговом центре Кемерово. ПФР окажет содействие пострадавшим семьям, для этого в областном отделении создана специальная рабочая группа", — сказал собеседник агентства.

Как пояснил представитель ведомства, после определения официальных списков пострадавших, имеющих право на выплаты по линии ПФР, специалисты в ускоренном порядке соберут информацию и все документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери кормильца, и в течение трех дней решат вопрос о назначении пенсий.

"Кроме того, на основании этих же списков ПФР выплатит правопреемникам погибших средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Кемеровской области и органами социальной защиты населения", — добавили в отделении Пенсионного фонда.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>