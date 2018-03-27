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ПФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово
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ПФР создал рабочую группу для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Рабочая группа по оказанию содействия семьям, пострадавшим при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», создана в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Кемеровской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
"Пенсионный фонд России скорбит вместе с родными и близкими погибших и выражает поддержку пострадавшим в результате пожара в торговом центре Кемерово. ПФР окажет содействие пострадавшим семьям, для этого в областном отделении создана специальная рабочая группа", — сказал собеседник агентства.
Как пояснил представитель ведомства, после определения официальных списков пострадавших, имеющих право на выплаты по линии ПФР, специалисты в ускоренном порядке соберут информацию и все документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери кормильца, и в течение трех дней решат вопрос о назначении пенсий.
"Кроме того, на основании этих же списков ПФР выплатит правопреемникам погибших средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Кемеровской области и органами социальной защиты населения", — добавили в отделении Пенсионного фонда.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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