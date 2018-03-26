Открыт счет для перевода финпомощи семьям пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове

"Я хотел бы сказать слова благодарности и признательности регионам страны, общественным объединениям и гражданам, которые откликнулись на общую беду и отправляют сюда финансовые средства. Соответствующий счет указан на сайте правительства Кемеровской области, и я прошу оказать необходимую помощь", — сказал Пучков.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 23 погибших.

Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Как сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, версия теракта не рассматривается.