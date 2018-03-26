Ещё
Открыт счет для перевода финпомощи семьям пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыт счет для перевода финпомощи семьям пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Primpress
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что на сайте правительства Кемеровской области указан счет для перевода финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и поблагодарил тех, кто уже перевел средства. Об этом Пучков сообщил журналистам в понедельник.
"Я хотел бы сказать слова благодарности и признательности регионам страны, общественным объединениям и гражданам, которые откликнулись на общую беду и отправляют сюда финансовые средства. Соответствующий счет указан на сайте правительства Кемеровской области, и я прошу оказать необходимую помощь", — сказал Пучков.
Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 23 погибших.
Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.
Как сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, версия теракта не рассматривается.
ТАСС: последние новости
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ Пучков: первый этап поисковых работ в горящем ТЦ в Кемерове завершится к вечеру При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей
 Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ615
Госдеп США отреагировал на трагедию в России79
Путин прилетел в Кемерово459
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»477
В ФРГ вступились за Россию9
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение