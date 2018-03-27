Кемеровские власти начали сбор средств для семей погибших в пожаре

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Сбор средств для семей погибших и пострадавших при воскресном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» начался в Кемерово , сообщила администрация города во вторник.

Полные реквизиты указаны на сайте администрации.

В назначении платежа власти просят указывать «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“)».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.