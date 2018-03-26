Голодец: все необходимое для лечения пострадавших в пожаре в Кемерово есть

"Все необходимое для лечения пострадавших имеется", — сказала Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник.

Она отметила, что, по данным МЧС, 64 человека погибли, на сегодняшний момент опознаны 9 детей. Сейчас госпитализированы 12 человек.

В распоряжении врачей «есть все для того, чтобы оказать необходимую помощь», сообщила вице-премьер. Психологическая помощь оказывается бригадой из 52 психологов, направлена также дополнительная бригада в составе 31 психолога.

"За одни сутки поступило 325 обращений в эту службу, служба работает круглосуточно для того, чтобы поддержать семьи погибших", — добавила она, говоря о психологической поддержке.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>