Ещё
Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: vk.com
Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклады вице-премьера Ольги Голодец, главы МЧС Владимира Пучкова и главы Минздрава Вероники Скворцовой. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, передает РИА «Новости».
По ее словам, в ходе доклада главе правительства Пучков подчеркнул, что степень сложности пожара высока, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.
Медведев после доклада Скворцовой поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы она смогла организовать квалифицированную помощь пострадавшим на месте, а также в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.
Голодец, по словам Тимаковой, доложила премьеру о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре.
Ранее Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию происшествия.
Газета.Ru: последние новости
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово В кемеровском ТЦ после пожара возникла угроза обрушения
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ70
Пострадавшие в ТЦ в Кемерово рассказали о случившемся18
Появилось видео попытки спастись людей в ТЦ в Кемерово11
Спасателей экстренно вывели из ТЦ «Зимняя вишня»27
МВД и СБ Украины перешли на сторону России731
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение