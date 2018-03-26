Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово

По ее словам, в ходе доклада главе правительства Пучков подчеркнул, что степень сложности пожара высока, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.

Медведев после доклада Скворцовой поручил ей отправиться в Кемерово , чтобы она смогла организовать квалифицированную помощь пострадавшим на месте, а также в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.

Голодец, по словам Тимаковой, доложила премьеру о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

Ранее Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово.