Пожар в Кемерово. Очевидец: «Взрослые бежали оттуда, расталкивая и давя детей»

В огне погибли пять человек.

Жительница Кемерово Анна Заречнева в своем инстаграме подробно рассказала о том, что увидела в торговом центре «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошел пожар, который унес по крайней мере жизни пяти человек.

По ее словам, в этот день в торговом центре было очень много посетителей, даже оказалось трудно найти свободное место на парковке. Женщина была с родными в кинозале, когда объявили о пожаре и эвакуации. При этом не было слышно сигнализацию, а свет в зале так и не включили.

«Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?), да и вторую створку не открыли у этой двери. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и 2-й кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем», — рассказала очевидец.

По словам женщины, несмотря на пожарную тревогу некоторые посетители спускались вниз по лифту, что обычно строго запрещено во время пожара. «На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике, но мужчины, находящиеся в ней, быстро успокаивали всех, крича: „Без паники! Спокойно! Мы все спустимся!“. Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться», — написала она.

Посетители торгового центра, которым удалось выбраться из него, стали садиться в свои автомобили. При этом плотный поток этих машин мешал пожарным автомобилям подъехать ближе к зданию.

«За что? Почему пострадали эти детки? Почему нормально не проводилась эвакуация? Где были люди, которые должны были это делать? Почему не сработала сигнализация? Или сработала, но тихо? Почему сеанс не прервали, а кричали сквозь него о пожаре? Почему не открыли эвакуационные выходы в кинозале? Почему не включили там свет? Как было выбираться перепуганным детям в кромешной темноте? Да ещё и в отсутствие кислорода? Почему не сработала ни одна система тушения пожара? Где был этот порошок или пена с потолка? Почему пожарные, прибыв на место, бегали вокруг ТЦ, а не поднялись в своих противогазах и термозащитных костюмах сразу же на точку возгорания? Почему, видя ребёнка в окне, они не растянули тени Почему дали ему погибнуть? Почему эвакуация проводилась не со стороны возникновения пожара?Почему?!?!?! Остались только вопросы…На которые вряд ли дадут внятные ответы… Ведь как-то же ввели ТЦ в эксплуатацию с такими серьёзными недостатками… Только это теперь всё равно… Кто-то потерял своих близких и родных… И обратного пути уже у них нет… Скорбим вместе с вами… Дай Бог вам пережить эту боль утраты», — заключила женщина.

По последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы.

Как сообщают очевидцы, здание горит до сих пор. Некоторое время назад в нем обвалилась крыша. Площадь возгорания в ТРЦ составила 1,5 тыс. кв. м. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.