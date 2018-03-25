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В ТЦ в Кемерове обрушились перекрытия и крыша
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В ТЦ в Кемерове обрушились перекрытия и крыша 

Авторадио 4 часа назад
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове обрушились перекрытия, а также кровля на площади 1200 кв. метров. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. Кроме того, там рассказали о 35 пропавших без вести. Это 19 детей и 16 взрослых. Они все еще могут находиться в здании. Возле школы №7, где учатся пропавшие дети, собрались несколько десятков родителей. У людей паника. В соцсетях распространяют фото родственников и близких, кого до сих пор не могут найти. По данным интернет-СМИ, в одном из туалетов на втором этаже спряталась группа людей. Они заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и звонят в МЧС. Пожарные пытаются пробраться к ним. Однако как рассказал Авторадио очевидец событий Дмитрий, никто из пожарных в здание пока не заходил.
По словам источников, пожарные не справляются с огнем из-за нехватки людей. В помощь кемеровским спасателям МЧС направляет дополнительные силы. Из Красноярска в Кемерово готовы вылететь вертолет Ми-8 и транспортный самолет Ил-76. В город отправятся оперативная группа, психологи и 40 сотрудников ведомства. Спасатели будут тушить пожар и разыскивать людей и ночью, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Первые хорошие новости. Трое детей, которые считались пропавшими без вести при пожаре, найдены живыми. Об этом сообщили агентству ТАСС в региональном МЧС. Тем временем, в Интернете, помимо предложений о помощи, уже активизировались мошенники. Они собирают деньги на похороны под видом родственников жертв трагедии. Будьте бдительны. По официальным данным, во время пожара погибли 5 человек. Среди них один ребенок. Еще 30 госпитализированы. Пожар начался в торговом комплексе в центре Кемерова 6 часов назад. Тем, кому удалось покинуть здание, рассказывают, что система тушения не сработала. Также не было слышно сирен и оповещений. Среди версий произошедшего фигурируют поджог и неисправность проводки. Точные причины ЧП установят эксперты. Дело передано в центральный аппарат СКР.
Авторадио: последние новости
Детская шалость с огнем могла стать причиной пожара в ТЦ в Кемерове В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре
 Ещё 4 источника 
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