Ещё
Очевидцы: Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» может обрушиться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы: Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» может обрушиться 

Ivyborg.ru 6 часов назад
Очевидцы пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово сообщают, что здание может рухнуть.
ТЦ Зимняя вишня, обрушение не миновать, металлокаркас! #кемерово #зимняявишня #гориттц #ужас #пожар Публикация от Тимошенко Антон (@_tonybro) 25 Мар 2018 в 4:50 PDT  Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. По свидетельствам очевидцев, несколько человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон.
Площадь пожара достигла 1,5 тысячи кв. м. Огонь остановить не удается.
Telegram-канал «Mash» сообщает, что погибших при пожаре нет. В МЧС допускают, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших. Напомним, ранее сообщалось, что погибли четверо детей.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара
Ivyborg.ru: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово В ТЦ "Зимняя вишня" обрушилась крыша и перекрытия между этажами Пожарные все еще борются с огнем в ТК «Зимняя вишня» в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона96
Опубликован список пропавших при пожаре в Кемерове121
Макрону послали «черную метку»151
МВД и СБ Украины перешли на сторону России717
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове48
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение