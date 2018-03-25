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Сложность тушения пожара в кемеровском ТЦ объяснили конструкцией здания
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Сложность тушения пожара в кемеровском ТЦ объяснили конструкцией здания 

ТАСС 4 часа назад
КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Сложность пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», которому был присвоен 3 номер сложности, объясняют конструкцией ТРЦ и обилием горючих материалов на территории здания. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин.
"Сложность этого пожара в том, что на территории ТЦ есть обилие горючих материалов и сама конструкция ТЦ сложная, много перекрытий. У нас сейчас главная цель — это сбить высокую температуру пожара", — рассказал Евгений Дедюхин.
Внутри здания работают звенья газодымозащитной службы, которые ведут обследование помещений. По словам Дедюхина, на данный момент на месте пожара работают 288 человек и 62 единицы техники.
Пожар распространялся по горючему утеплителю, что осложняет тушение пожара. Об этом сообщил начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев.
"Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. Работа осложняемая тем, что горение происходит на скрытых технических этажах, пожар распространялся по горючему утеплителю", — сказал он.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта, по последним данным, площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м на третьем и четвертом этажах. Произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.
Из горящего ТРЦ спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. На месте ЧП организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. СК РФ сообщил о гибели троих детей, одной женщины и 26 пострадавших. По факту пожара в ТРЦ Следственый комитет возбудил уголовное дело, прокуратурой Кемеровской области организована проверка.
ТАСС: последние новости
Причиной пожара в ТЦ в Кемерове могла стать детская шалость с огнем СК возбудил уголовное дело из-за пожара в ТРЦ в Кемерове Площадь пожара в торговом центре в Кемерове составляет 1500 кв. м
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