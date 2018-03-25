Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 35

Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ

"Следователями совместно с сотрудниками полиции уже установлен основной собственник ТЦ, принимаются меры к его доставлению, уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, проверяется информация о 35 пропавших во время пожара", — говорится в сообщении. По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы

В настоящее время устанавливается эпицентр возгорания, отрабатываются возможные версии произошедшего.

В свою очередь в региональном оперативном штабе на месте происшествия РИА Новости сообщили, что родственники заявили о 30 пропавших, с которыми сами не могут связаться.

В штабе добавили, что в школе, расположенной недалеко от ТЦ, организован штаб для родственников пострадавших и пропавших. С теми, кто обратился за помощью и разыскивает близких, на месте работают психологи и другие специалисты.