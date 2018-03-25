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Решили помыться — сожгли баню
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Решили помыться — сожгли баню 

ТРК Губерния 1 час назад
В самарской области за сутки сгорели две частных бани. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Первый пожар вспыхнул в Кинель-Черкасском районе. Около 16 часов 25 марта огонь из банной печи перекинулся на строение. Пламя успело охватить 20 квадратных метров, прежде чем пожарным удалось его остановить. К тушению были привлечены шесть человек личного состава и две спецмашины. Пожар удалось ликвидировать к половине пятого вечера.
Еще одно возгорание произошло в Кировском районе Самары в 18:26. Десять человек тушили загоревшуюся баню, пожарные задействовали три единицы техники. Полностью ликвидировать огонь, объявший 20 м2, специалистам удалось в 18 часов 50 минут.
На данный момент устанавливаются точные причины этих пожаров и ущерб от них.
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