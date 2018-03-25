Семнадцать человек пропали при пожаре в ТЦ в Кемерове

На связь с родственниками не выходят 17 человек, которые, предположительно, могут находиться в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , где произошел пожар. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин, передает РИА Новости.

Он добавил, что в результате пожара пострадали 24 человека: шесть человек остаются в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение. двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Фотографии шести девочек, которых после эвакуации из торгового центра не могут найти родители и родственники, выложены в различных группах жителей города в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, Кемерово! Уже 6 девочек не выходят на связь, родственники не могут их найти, если вы что-то видели, звоните на телефон горячей линии: 8 (3842) 58-23-33», — говорится в сообщениях.

Администраторы групп также публикуют в постах номера телефонов написавших им родственников детей, по которым просят звонить всех, кто располагает какой-либо информацией.