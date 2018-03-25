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Семнадцать человек пропали при пожаре в ТЦ в Кемерове
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Семнадцать человек пропали при пожаре в ТЦ в Кемерове 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
На связь с родственниками не выходят 17 человек, которые, предположительно, могут находиться в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин, передает РИА Новости.
Он добавил, что в результате пожара пострадали 24 человека: шесть человек остаются в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение. двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Фотографии шести девочек, которых после эвакуации из торгового центра не могут найти родители и родственники, выложены в различных группах жителей города в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание, Кемерово! Уже 6 девочек не выходят на связь, родственники не могут их найти, если вы что-то видели, звоните на телефон горячей линии: 8 (3842) 58-23-33», — говорится в сообщениях.
Администраторы групп также публикуют в постах номера телефонов написавших им родственников детей, по которым просят звонить всех, кто располагает какой-либо информацией.
Из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Как сообщили в экстренных службах, погибли трое детей одна женщина. На месте ЧП организована работа оперативного штаба главка МЧС о Кемеровской области. Тушение продолжается.
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