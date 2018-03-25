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Горючий утеплитель: МЧС объяснило сложности с пожаром в кемеровском ТЦ
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Горючий утеплитель: МЧС объяснило сложности с пожаром в кемеровском ТЦ 

BFM.RU 4 часа назад
Пожар, возникший в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове распространялся по горючему утеплителю, что осложняет тушение. Об этом сообщил начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев, передает РИА Новости.
«Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. Работа осложняемая тем, что горение происходит на скрытых технических этажах, пожар распространялся по горючему утеплителю», — сказал он.
Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. Внутри здания работают звенья газодымозащитной службы, которые ведут обследование помещений. Часть кровли на данный момент обрушилась, сообщает МЧС.
Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. При пожаре погибли пять человек, 32 пострадали. Еще 17 человек пропали без вести после эвакуации из здания.
Возбуждено уголовное дело.
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