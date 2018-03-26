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Омские спасатели рассказали школьникам, как обращаться с бытовым газом
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Омские спасатели рассказали школьникам, как обращаться с бытовым газом 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.
Во всех школах региона специалисты МЧС проводят уроки на тему: «Осторожно! Бытовой газ!», во время которых учеников учат правильно обращаться с газом. Детям на подобных уроках показывают соответствующие видеоматериалы и раздают памятки.
«Обучение детей и подростков мерам безопасности, привитие практических навыков борьбы с огнем и поведения в чрезвычайных ситуациях, воспитание культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения — вот основные задачи, которые мы ставим перед собой. Наша основная цель — уберечь детей от беды. Родители не всегда находят возможность провести профилактические беседы со своими детьми. И здесь мы приходим им на помощь. Мнение человека в форме, который рассказывает полезную информацию, школьники очень хорошо воспринимают», — прокомментировал заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского округа города Омска Владимир Бесчастных.
Отметим, что данные профилактические мероприятия связаны с тем, что в Омской области за последние месяцы произошли сразу несколько срывов бытового газа, первый из которых прогремел накануне Нового года. Всего от взрывов пострадали более десятка человек, шесть человек погибли.
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