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СК сообщил о серьезных нарушениях в сгоревшем торговом центре в Кемерове
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СК сообщил о серьезных нарушениях в сгоревшем торговом центре в Кемерове 

Авторадио 1 час назад
Фото: Амител
Следственный комитет сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации сгоревшего торгового центра в Кемерове. В частности, там были заблокированы пожарные выходы, пишет ТАСС. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Допросили уже более 70 очевидцев. Люди рассказывают, что огонь распространялся очень быстро, среди посетителей возникла давка. С завтрашнего дня в Кемеровской области власти объявили трехдневный траур в память о погибших. Местные жители несут к месту трагедии цветы и детские игрушки. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса начался накануне днем. На момент ЧП в здании находилось более 1 тысячи посетителей, в том числе, много детей. Жертвами стали 64 человека, 12 госпитализированы.
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