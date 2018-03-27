В Красноярском крае собирают деньги пострадавшим при пожаре в Кемерове 

Врио Губернатора Красноярского края распорядился открыть лицевой счет для сбора средств пострадавшим во время трагедии в Кемерове.
Счет открыт в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю. Для тех, кто добровольно желает помочь семьям погибших и пострадавших. Напомним, по официальным данным в пожаре погибли 64 человека, среди них много детей. Семьям погибших региональные власти выплатят по миллиону на каждого погибшего, потсрадавшим — от 200 до 400 тысяч рублей.
Реквизиты счета:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство финансов Красноярского края л/сч 05192003890)
р/сч 40302810100002000059
Банк Получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
ИНН 2460071533
КПП 246001001
ОКТМО 04701000
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове.