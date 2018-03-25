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Пожар в Кемерово напомнил о трагедии во Владивостоке, когда люди прыгали из окон, спасаясь от огня
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Пожар в Кемерово напомнил о трагедии во Владивостоке, когда люди прыгали из окон, спасаясь от огня 

Prim.News 55 минут назад
Уже больше 10 лет прошло с момента трагедии во Владивостоке
В Кемерово посетители торгового центра «Зимняя вишня», который загорелся 25 марта, спасаясь от огня и едкого дыма, прыгали из окон. В настоящее время уже опубликовано несколько видео, на которых запечатлены эти падения.
По последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы.
Эта ситуация напомнила пожар в помещениях отделения банка в здании ПромстройНИИПроекта во Владивостоке 16 января 2006 года. По предварительным данным, возгорание возникло в середине дня на седьмом этаже, пламя быстро распространилось по верхним этажам здания. Лестница запасного выхода была перекрыта металлической решеткой, а резервный лифт — заблокирован. Люди вынуждены были прыгать из окон. Тогда погибло девять человек, еще 17 пострадали.
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