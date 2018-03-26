Ещё
Новое возгорание в ТРК «Зимняя вишня» ликвидировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое возгорание в ТРК «Зимняя вишня» ликвидировали 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пожарные ликвидировали новое возгорание, произошедшее на втором этаже кемеровского ТРК «Зимняя вишня», сообщил источник в экстренных службах.
«Открытое горение ликвидировано. Ведется проливка помещения», — заявил источник, добавив, что в здании сохраняется задымление, передает ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что опознаны тела пяти погибших в ТРК «Зимняя вишня». Всего, при пожаре погибли 64 человека.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Сообщалось также, что ТРК «Зимняя вишня» не проверяли пожарные службы, поскольку это объект малого бизнеса. По делу о пожаре задержаны четыре человека.
По числу жертв пожар у кемеровском ТРК «Зимняя вишня» стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Увеличилось число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ ввели режим ЧС Очевидцы рассказали о бесчинствах охранников кемеровского ТРК
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия313
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП179
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово99
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение