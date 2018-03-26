Новое возгорание в ТРК «Зимняя вишня» ликвидировали 

Пожарные ликвидировали новое возгорание, произошедшее на втором этаже кемеровского ТРК «Зимняя вишня», сообщил источник в экстренных службах.
«Открытое горение ликвидировано. Ведется проливка помещения», — заявил источник, добавив, что в здании сохраняется задымление, передает ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что опознаны тела пяти погибших в ТРК «Зимняя вишня». Всего, при пожаре погибли 64 человека.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Сообщалось также, что ТРК «Зимняя вишня» не проверяли пожарные службы, поскольку это объект малого бизнеса. По делу о пожаре задержаны четыре человека.
По числу жертв пожар у кемеровском ТРК «Зимняя вишня» стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).