Новое возгорание в ТРК «Зимняя вишня» ликвидировали

Пожарные ликвидировали новое возгорание, произошедшее на втором этаже кемеровского ТРК «Зимняя вишня», сообщил источник в экстренных службах.

«Открытое горение ликвидировано. Ведется проливка помещения», — заявил источник, добавив, что в здании сохраняется задымление, передает ТАСС

Напомним, ранее сообщалось, что опознаны тела пяти погибших в ТРК «Зимняя вишня». Всего, при пожаре погибли 64 человека.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Сообщалось также, что ТРК «Зимняя вишня» не проверяли пожарные службы, поскольку это объект малого бизнеса. По делу о пожаре задержаны четыре человека.