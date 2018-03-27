Ещё
Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам «Читы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам «Читы» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил, что была назначена доследственная проверка по факту невыплаты зарплат игрокам «Читы»​.
— Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба, — цитирут ТАСС Маркова. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате.
Пресс-секретарь отметил, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Сейчас следователям необходимо определить, как долго игроки не получают зарплаты, и могли ли работодатели выплатить им деньги. От этого будут зависеть дальнейшие решения.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Простите нас, дети". Пост спортсмена о трагедии в Кемерове Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове Сборная России по футболу почтила память погибших в Кемерове перед тренировкой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ565
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»105
«Это явная провокация со стороны Украины»24
Госдеп США отреагировал на трагедию в России22
Новая Зеландия приняла решение по дипломатам РФ10
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение