Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам «Читы»

— Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба, — цитирут ТАСС Маркова. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате.

Пресс-секретарь отметил, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Сейчас следователям необходимо определить, как долго игроки не получают зарплаты, и могли ли работодатели выплатить им деньги. От этого будут зависеть дальнейшие решения.