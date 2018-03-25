Следственный комитет начал проверку по факту нарушения жилищных прав ветерана ВОВ

Бывшая супруга сына пенсионерки лишала ее права проживания в собственной квартире.

Следователи организовали доследственную проверку по сообщению ряда СМИ о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Москвы , ветерана труда и Великой Отечественной войны.

По сообщениям в СМИ, бывшая супруга сына пенсионерки лишала ее права проживания в собственной квартире на протяжении долгого времени, в связи с чем пожилая женщина была вынуждена проживать у приютившей ее девушки.

В пресс-службе добавили, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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