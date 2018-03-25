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Следственный комитет начал проверку по факту нарушения жилищных прав ветерана ВОВ
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Следственный комитет начал проверку по факту нарушения жилищных прав ветерана ВОВ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Бывшая супруга сына пенсионерки лишала ее права проживания в собственной квартире.
Следователи организовали доследственную проверку по сообщению ряда СМИ о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Москвы, ветерана труда и Великой Отечественной войны.
— По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Александра Дрыманова организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нарушении жилищных прав пожилой жительницы столицы, — сообщили в пресс-службе СК России по столице.
По сообщениям в СМИ, бывшая супруга сына пенсионерки лишала ее права проживания в собственной квартире на протяжении долгого времени, в связи с чем пожилая женщина была вынуждена проживать у приютившей ее девушки.
В пресс-службе добавили, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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