В Кемерово при пожаре в ТЦ пострадали семь человек, сообщил источник

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Четыре человека погибли, еще семеро пострадали при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

"По уточненным данным, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли четыре человека, пострадали семеро", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС РФ, всего к тушению пожара от МЧС России привлечены более 210 человек и 48 единиц техники, к месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе.

Как отметили в МЧС, были спасены 20 человек, проведена эвакуация 100 человек.

В Кемерово загорелся ТЦ «Зимняя вишня». Огонь охватил минимум три этажа из четырех. Уже известно, что при пожаре погибли четверо детей. Их тела нашли в одном из залов кинотеатра. #пожар #тц #дети #смерть #Кемерово #НТВ Публикация от НТВ (@ntvru)

25 Мар 2018 в 3:21 PDT