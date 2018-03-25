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В Кемерово при пожаре в ТЦ пострадали семь человек, сообщил источник
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Обнаружены тела еще 15 погибших при пожаре в Кемерове
Обнаружены тела еще 15 погибших при пожаре в Кемерове

В Кемерово при пожаре в ТЦ пострадали семь человек, сообщил источник 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще семеро пострадали при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.
"По уточненным данным, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли четыре человека, пострадали семеро", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в МЧС РФ, всего к тушению пожара от МЧС России привлечены более 210 человек и 48 единиц техники, к месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе.
Как отметили в МЧС, были спасены 20 человек, проведена эвакуация 100 человек.
В Кемерово загорелся ТЦ «Зимняя вишня». Огонь охватил минимум три этажа из четырех. Уже известно, что при пожаре погибли четверо детей. Их тела нашли в одном из залов кинотеатра. #пожар #тц #дети #смерть #Кемерово #НТВ  Публикация от НТВ (@ntvru)
25 Мар 2018 в 3:21 PDT
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