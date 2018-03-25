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Под Астраханью сошла с рельсов цистерна с мазутом
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Под Астраханью сошла с рельсов цистерна с мазутом 

Газета.Ru 1 час назад
«…поступило сообщение о сходе одной цистерны с топочным мазутом на станции Зензели в Лиманском районе Астраханской области», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей При пожаре в ТЦ в Кемерово 17 человек пропали без вести На складе в Мытищах ликвидировали открытое горение
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